Politie houdt derde verdachte aan na schietincident in Delfzijl

Donderdagochtend is er een derde verdachte aangehouden voor het schietincident dat gisteren plaatsvond aan het Schuitenzand in Delfzijl.

Het betreft een 32-jarige vrouw uit Delfzijl. Wat haar rol is geweest, is niet bekend. Zij is evenals twee andere verdachten ingesloten en wordt vandaag gehoord.Woensdagmiddag rond 14.15 uur kreeg de politie een melding dat er geschoten was op de Schuitenzand in Delfzijl. Er zou in de lucht geschoten zijn, gewonden zijn er niet gevallen.De zoektocht naar een vuurwapen in en rondom Schuitenzand heeft vooralsnog niets opgeleverd.