Lopend Vuur: Dodenherdenking mag nooit verdwijnen

Vanavond om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Tijdens de Nationale Herdenking staan we stil bij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

De laatste jaren laait regelmatig de discussie op over dodenherdenking. De groep mensen die de oorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner.Moet voor jou dodenherdenking altijd blijven bestaan?