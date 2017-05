Beeldend kunstenares Anita Franken overleden

De stadgroninger kunstenares Anita Franken is begin deze week overleden. Franken maakte onder meer de herdenkingsmonumenten voor de Tweede Wereldoorlog in Zuidbroek en Zuidlaren.

Anita Franken werd geboren in Noord-Brabant. Ze volgde een opleiding aan de Groningse Academie Minerva. Kenmerkend voor haar werk zijn levensgrote, ranke menselijke figuren, in brons gegoten.Kunstwerken van Franken staan in onze provincie behalve in Zuidbroek ondermeer in Onstwedde, Stadskanaal, Hoogezand, Wildervank en Veendam. Franken kreeg opdrachten van gemeenten, instellingen en particulieren.De laatste jaren had Franken een atelier in De Biotoop, het voormalig Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen in Haren. Daarnaast gaf ze les aan de Klassieke Academie voor beeldende kunst in Stad. Anita Franken is 59 jaar geworden.Een indruk van haar werk krijg je hier op de website van Franken.