60.000 euro schade door waterlek flat Aquamarijnstraat

De stroom is weer ingeschakeld en de meeste getroffen appartementen zijn weer bewoonbaar. Woningstichting Patrimonium maakt de balans op van de lekkage die afgelopen maandag meerdere appartementen van de Leeuwerikflat in de Groningse wijk Vinkhuizen onder water zette.

Directeur Auke de Vries schat de totale schade op 60.000 euro. De woningstichting is hiervoor verzekerd. Schade aan de inboedel moeten de huurders verhalen op hun inboedelverzekering.Maar niet alle bewoners blijken die te hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de directe onderburen van het appartement waar het lek ontstond. 'Zij moeten dit verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de bovenburen. Maar komen ze er niet met elkaar uit, dan gaan we hier een mouw aan passen', zegt De Vries.Die bovenburen valt overigens niets te verwijten, zegt de directeur er meteen bij. 'De oorzaak is een slechte las bij een koppelstuk in de waterleiding. Daar kan niemand wat aan doen, dat kun je gewoon niet voor zijn'.De bewoners van het appartement waar het lek ontstond, hebben extra pech. Hun appartement is voorlopig onbewoonbaar. Zij zijn op een tijdelijk adres ondergebracht. Patrimonium zoekt voor hen een andere woning.Ook voor de andere getroffen bewoners in de flat is het leed nog niet helemaal geleden. De droogventilatoren, die zijn aangerukt om het vocht zo snel mogelijk te verdrijven, kunnen nog niet worden uitgeschakeld.