Appingedam heeft meer ouderenmaatjes nodig

Eenzame of dementerende ouderen in Appingedam konden al langer rekenen op een maatje om ze gezelschap te houden, maar nu gaat het project Damster Maatjes écht van start. 'We merken dat er meer vraag naar is.'

Dat zegt Annet Topelen van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA). Samen met vrijwilliger-coördinator Gerda Oosting staat ze op 11 mei in de Albert Heijn in het centrum om met eventuele nieuwe 'maatjes' in gesprek te komen. Eigenlijk pas het echte startschot van het project. Volgens haar is het nodig.'Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Daardoor kunnen ze ook langer gezelschap gebruiken. Een mantelzorger zorgt niet alleen, maar activeert ook. Door een maatje kom je weer in gesprek, word je weer betrokken', zegt Topelen.'Er is ook meer behoefte aan gezelschapsmaatjes voor een kopje koffie, en we krijgen fietsvragen. Mensen die meer lichaamsbeweging kunnen gebruiken en graag willen fietsen.'Een deel van de maatjes kan buiten de inwoners van Appingedam worden gezocht. Zo heeft ASWA een samenwerking met het Noorderpoort College opgezet en kunnen leerlingen van de richting Welzijn ook met ouderen optrekken.Toch hoopt Topelen ook op andere sociale contacten. 'Een maatje is meestal voor een lange tijd. Twee maanden of twee jaar jaar. Hoe meer we er hebben, hoe beter. Want ik denk dat als Damster Maatjes meer aandacht krijgt, we ook meer aanmeldingen krijgen van mensen die behoefte aan een maatje hebben.'