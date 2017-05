'Rottumer huisje is een soort bedevaartsplaats geworden'

Rottum was de afgelopen twee maanden even een toeristische trekpleister. Midden in het dorp staat het kleinste huisje van Groningen, en die was ingepakt met een grote gebreide deken. Donderdagochtend is de warme deken eraf gehaald.

Het huisje was ingepakt om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in onze provincie. Kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie willen dat huizen in het bevingsgebied beter worden geïsoleerd.'Het was wel even slikken', zegt Bakker vlak nadat de deken eraf is gehaald. 'Maar het is wel mooi om het met zoveel mensen af te sluiten'. Afgelopen winter werd iedereen opgeroepen om mee te breien. Met succes. De kunstenares kreeg honderden lapjes uit alle windstreken in Nederland.Niet alleen de breisels, ook de mensen zelf kwamen naar Rottum; van heinde en verre . 'Brummen, Oisterwijk, zelfs de USA. Het was filerijden, zeker in het weekend', vertelt inwoonster Anneke Moreel.Volgens Bakker was Rottum zelfs even een soort bedevaartsoort. 'Veel mensen weten nu waar Rottum ligt. Daardoor hebben meer mensen door met wat voor problemen we hier te maken hebben.'De deken gaat niet in de prullenbak, maar wordt gebruikt voor een nieuwe actie: 'Gronings gas, brei er een eind aan'. Bakker en Milieudefensie willen hem zelfs nog groter maken, en organiseren daarom opnieuw allerlei brei-evenementen, zoals de breitrein Op 29 juni willen ze de deken laten zien aan Tweede Kamerleden in Den Haag.