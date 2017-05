Expeditie Grunnen viert de vrijheid

Vlaggen, wimpels en slingers. Je kwam ze vrijdag overal tegen. In heel Nederland werd de bevrijding gevierd. Ook in Groningen was het feest. Presentatoren Derk en Ronald reden op een bijzondere manier door de provincie. Hoe? Dat zie je in Expeditie Grunnen.

Om bewoners eraan te herinneren dat Nederland sinds 1945 in vrede en vrijheid leeft rennen hardlopers van Eemsmond Runners langs alle dorpen in de gemeente Eemsmond met het bevrijdingsvuur. In Roodeschool wacht het expeditieteam de lopers op om te praten over 'onze vrijheid'.-Feesten in het Stadspark-Gezelligheid op de braderie in Farmsum-Motorrijders onder elkaar-Wat betekent vijf mei voor u?-En nog veel meer....