Expeditie Grunnen ziet het broertje van het busje

Op de weg tussen Meerstad en Groningen rijdt er ineens een oranje busje voorbij. Een Volkswagen Transporter. Laat onze expeditiebus nou precies hetzelfde zijn! Van wie dat busje is en waar 'ie naar toe gaat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Op Bevrijdingsdag vloog de motorjas van Derk Bosscher -tijdens een opname van Expeditie Grunnen- in brand. Gelukkig geen persoonlijke ongevallen maar vervelend is het wel want de jas was geleend van Jans uit Borgsweer. Die zoals hij zelf zei: 'lachend zat te huilen' voor de tv. We hebben een grote verassing voor Jans, maar is hij er blij mee?-Smikkelen en smullen op de Dag van de Garnaal,-Een huis verbouwen doe je zo,-Aardappeln verkopen voor het goede doel,-De uit de hand gelopen brommerverzamling van Freerk,-En nog veel meer....De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!