Gescheiden vakken bij kampioensduel VV Groningen

Het duel tussen Noordscheschut-VV Groningen eerder dit seizoen. (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VV Noordscheschut neemt voorzorgsmaatregelen voor de thuiswedstrijd tegen VV Groningen. Zo moet er een apart vak komen voor de supporters uit Groningen. De voetbalclub kan zaterdag kampioen worden van de tweede klasse J.

Eerder dit seizoen waren er ongeregeldheden, toen Noorscheschut op bezoek was in Groningen. De wedstrijd werd destijds kort stilgelegd.



Andere weg

De verwachting is dat er zo'n 300 supporters vanuit Groningen mee gaan. Ze gaan niet via de hoofdingang naar binnen, maar worden via een andere weg naar het sportcomplex geleid. Ook komt er een apart parkeergedeelte voor de aanhang van VV Groningen.



Dinsdag is er overleg geweest tussen de clubs, politie, gemeente Hoogeveen en de KNVB. Het bestuur van Noordscheschut komt donderdagavond nog bijeen om te overleggen.



Beveiligers

Er zijn ook geluiden dat de wedstrijd niet doorgaat. 'Ik weet niet beter dan dat het gewoon doorgaat. We gaan met drie supportersbussen die kant op. Wel wat later dan normaal gesproken de bedoeling was', zegt VV Groningen-voorzitter Robbert Bollegraaf.



'Verder nemen we onze eigen beveiligers mee. We komen om feest te vieren en kampioen te worden, verder niets.'



Gescheiden vakken

De poltie zegt in een reactie dat er uit voorzorg gescheiden vakken moeten komen. Noordscheschut moet er voor zorgen dat dit in goede banen geleid wordt.

Door: RTV Noord Correctie melden