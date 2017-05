Expeditie Grunnen: Hamburgers, sushi en patat in Stad

De echte lekkerbek kan vandaag zijn hart op tijdens het foodtruckfestival in Stad. Van hamburgers tot pannenkoeken en van suhi tot friet, voor iedereen is er wel wat te vinden. Het expeditieteam ging op zoek naar de ultieme snack. Dat en meer vanavond in Expeditie Grunnen.

Een biertje van de tap kennen we allemaal maar sinds dit weekend kun je in Ten Boer ook melk van de tap krijgen. Bij Boer Bijman staat sinds dit weekend een melktapmachine waar je vers van de koe je eigen melk kunt tappen. Hoe dat werkt zie je in Expeditie Grunnen.-Pech onderweg-Lekker eten in de tuin-Voetbalfans op weg naar Rotterdam-En nog veel meer....