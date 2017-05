'Wees gerust, de nieuwe gele steentjes zijn lang niet zo glad'

De westkant in de Groninger binnenstad die dit jaar op de schop gaat, krijgt een nieuw geel steentje dat stroever is dan de gele stenen die nu al in de stad liggen. Zo mogen valpartijen vanwege gladheid niet meer voorkomen.

Er is veel kritiek op de huidige stenen, zoals bijvoorbeeld in de bocht van de Guldenstraat naar de Vismarkt. Als het regent, worden de stenen glad. Menig fietser is er al op onderuit gegaan.En dus moest er eigenlijk wel een nieuwe steen komen voor de A-Straat, Brugstraat en Munnekeholm, die vanaf deze zomer tot begin volgend jaar achter elkaar op de schop gaan.In februari maakte de gemeente bekend op zoek te zijn naar een nieuwe gele steen. Nu is ze een stap verder. 'We hebben er uitgebreid onderzoek naar laten doen', vertelt woordvoerder Eddy Beuker. 'Tijdens de aanbestedingsprocedure hebben verschillende fabrikanten diverse soorten stenen aangedragen. Daarvan bleven drie over, die grondig zijn getest in een laboratorium.''Uit die tests is uiteindelijk één als de beste gekomen. Die lijkt hetzelfde, maar is veel stroever dan de huidige gele stenen. Wees gerust, die wordt dus bij regen lang niet zo glad', verzekert Beuker.De stenen moeten overigens nog binnenkomen. 'De levering van de nieuwe stenen heeft wat vertraging opgelopen, omdat de fabrikant niet meteen het juiste formaat kon leveren. Hij moet daarvoor een nieuwe mal laten maken'.Wie denkt dat nu álle gele stenen in de binnenstad worden vervangen, komt bedrogen uit. 'Dat is onbetaalbaar, dan zouden we failliet gaan', zegt Beuker. 'De komende jaren komt er tien procent ruimte voor fietsers en wandelaars bij. En dat zijn al heel veel stenen'.'We overwegen wel bepaalde beruchte stukken ook aan te pakken door daar de stenen te vervangen met de nieuwe variant. Zoals de bocht in de Guldenstraat naar de Vismarkt.'