VVD wil meer informatie over bed-bad-broodopvang

De VVD is niet overtuigd door wethouder Schroor (D66) om de bed-bad-broodvoorziening in Stad te blijven financieren met gemeentelijk geld.

Dat laat fractievoorzitter Sabine Koebrugge weten naar aanleiding van antwoorden op eerder gestelde gevraagde vragen over de opvang.'Wij willen weten waarom de mensen niet terecht kunnen in een rijksopvang', zegt Koebrugge namens de coalitiepartij. Een opvang die dus wel wordt gefinancierd door Den Haag. 'En dat antwoord kan de wethouder op dit moment niet leveren.''Wij willen de informatie waar we om gevraagd hebben. Die hebben we niet gekregen.' Het moet volgens de VVD duidelijk worden waarom Den Haag niet meebetaalt aan een opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 'Maar die antwoorden hebben wij nog niet gehad. Dan gaan wij er dus vanuit dat het niet nodig is om het te betalen met geld van de gemeente.'VVD, CDA en de Stadspartij stelden vragen over de opvang. Ze willen namelijk dat de gemeente stopt met de financiering. De opvang voor gewezen asielzoekers wordt betaald door de gemeente Groningen. Den Haag wil niet meebetalen aan de opvang omdat het een effectieve terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers tegenwerkt.Groningen druist dus tegen het landelijk beleid in. Maar het gemeentebestuur wil niet dat gewezen asielzoekers op straat belanden. Iets wat volgens hen wel zou gebeuren als ze de opvang niet in stand houden.