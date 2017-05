Nieuwe woningen op Westerburcht-terrein Zuidhorn

Na zes jaar ongebruikt te zijn, komen er nu woningen op het Westerburchtterrein in Zuidhorn. De gemeente en projectontwikkelaar Extenzo Groningen zetten daarvoor volgende week hun handtekening.

In 2011 werd voormalig verzorgingstehuis de Westerburcht in Zuidhorn gesloopt. Het terrein aan de W.C. de Withstraat lag sindsdien braak. Verkoper Vestia kwam niet eerder in actie vanwege de nasleep van de Vestia-affaire . Extenzo koopt de grond nu.Op het terrein moeten negentien woningen komen: zestien 2-onder-1-kap woningen en drie vrijstaande huizen. De projectontwikkelaar maakt het terrein bouwrijp. Ook komt er een fietspad met fietsbrug vanaf de Zilverschoon.Wethouder Fred Stol van ruimtelijke ordening en wonen is blij met de ontwikkelingen. 'Dit vormt een mooie opvulling van het straatbeeld.' Hij stelt dat er nu al belangstelling is getoond voor wonen op de locatie.