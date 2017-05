Bedum en Groningen willen einde aan gesteggel bij bouwen

De gemeenten Bedum en Groningen willen een eind aan de impasse tussen bouwbedrijven en de NAM over de extra kosten om aardbevingsbestendig te bouwen. Ze gaan daarvoor om tafel met Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, de NAM en de bouwers.

In de gemeente Groningen lopen diverse woningbouwprojecten, zoals die in het Ebbingekwartier, vertraging op omdat de NAM en de projectontwikkelaars steggelen over de vergoeding van de meerkosten. In Bedum speelt hetzelfde op kleinere schaal.Zo heeft aannemer Plegt-Vos de bouw van zestien woningen stilgelegd omdat het bedrijf het niet eens wordt met de NAM over de uitvoering van de huizen. Volgens de NAM is het goedkoper om ze met houtskeletbouw aardbevingsbestendig te krijgen, maar Plegt-Vos ziet meer brood in traditionele bouw. Alleen zijn de meerkosten dan hoger en dat wil de NAM niet vergoeden.Het geduld van de gemeente is op, zegt verantwoordelijk wethouder Jan Willem van de Kolk. 'Plegt-Vos heeft een punt dat het aardbevingsbestendig wil bouwen, maar wij willen dat de partijen er onderling uitkomen. Daarom gaan we hiermee niet alleen naar de NAM, maar ook naar de NCG. Het probleem is dat Groningen en Bedum allebei buiten de eerste contourenlijn vallen en dat de NAM vindt dat hier dus minder strenge normen gelden om aardbevingsbestendig te bouwen.'De twee gemeenten hebben bovendien gemeen dat vraag naar woningen er hoog is. Groningen en Bedum zijn de nummers één en twee op het lijstje van woningen met de hoogste doorloopsnelheid. Daarom heeft Van de Kolk ook haast: 'De woningmarkt zit te springen om deze woningen. En het kost ons als gemeente geld als de ontwikkeling ervan stagneert, want wij zijn de eigenaar van de grond.'