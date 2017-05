'Primeur voor Nederland' oet Grunn: een straatveger op waterstof

Volgens het bedrijf Holthausen in Hoogezand is het de eerste in Nederland: een straatveegwagen die draait op waterstof.

Gespecialiseerd

Auto's en bussen op waterstof kennen we al, maar het is voor het eerst dat een zo gespecialiseerd apparaat als een straatveger hierop gaat werken. Het is een oude veegwagen van de stad Groningen die is omgebouwd.



3D puzzel

Vanwege de beperkte ruimte was het 'een soort 3D-puzzel om alles kwijt te raken', zegt Carl Holthausen. 'We zijn de hele wereld over geweest om geschikte onderdelen te vinden: Japan, China, Duitsland, Zwitserland, noem maar op. Maar uiteindelijk is het gelukt de puzzel compleet te krijgen.'



Groningen

De veegwagen is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Groningen. Die wil dat de gemeentelijke voertuigen in de binnenstad op termijn helemaal niets meer uitstoten, zoals deze veegwagen. Het enige dat vrijkomt is water.



Stiller

Ook maakt de waterstofveegwagen een stuk minder lawaai dan de 'ouderwetse' modellen.

Carl Holthausen: 'De oude machines produceren 120 decibel, als die voorbij komt, trillen de ruiten in de sponningen. Onze veegwagen zit nu op 60 decibel en met nog een aantal aanpassingen komen we naar verwachting uit op 40 decibel'.



Vaticaanstad

Inmiddels hebben ook steden als Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar belangstelling getoond.

Ook Vaticaanstad heeft informatie gevraagd. 'Dat is een stiltegebied', zegt Holthausen. 'Nu wordt er geborsteld en geveegd op elektriciteit, maar die wagens zijn na 4,5 uur leeg. Die van ons werkt anderhalve dag op één vulling.'

