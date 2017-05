Help ons een beeld te vormen van internetfraude

Het goede nieuws is dat er in Nederland steeds minder inbrekers op pad gaan om je huis leeg te roven. Het slechte nieuws is dat het boeventuig zich heeft laten omscholen. En niet tot koorknapen, helaas.

Boeven komen tegenwoordig niet meer binnen via je achterdeur, maar via je computerkabel. Online criminelen dus. We proberen via een enquête een beter inzicht te krijgen in deze vorm van criminaliteit.Wel eens iets besteld en niks gekregen? Of veel geld betaald voor een vervalsing? Of tegen een andere vorm van oplichting aangelopen? Of heb je juist een tip om dit soort oplichting te voorkomen?Laat het ons weten via de vragenlijst, opgesteld door de regionale omroepen en de NOS.Over een paar weken presenteren we de resultaten. Bij voorbaat dank voor je hulp!Hier kun je de enquête invullen