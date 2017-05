Waddenvereniging: 'Hand aan de kraan-principe werkt niet'

Het hand aan de kraan-principe bij de gaswinning in de Waddenzee, waarbij de winning wordt stopgezet bij een te grote bodemdaling, werkt niet.

Dat concludeert de Waddenvereniging uit een recent onderzoek van de NAM. Daarin zijn de meetgegevens van dertig jaar gaswinning uit het Amelandveld onderzocht.Het probleem is volgens de Waddenvereniging dat de bodemdaling niet te voorspellen is en de bodem nog jaren blijft dalen na het dichtdraaien van de gaskraan. De Waddenzee lijdt daaronder, omdat de zandplaten dan niet meer droog kunnen vallen.De organisatie wil dat de gaswinning geheel wordt stopgezet of in ieder geval aanzienlijk wordt verminderd. 'Uit onderzoek van de NAM blijkt dat de langetermijneffecten voor de bodemdaling zeer onzeker zijn', zegt Esme Gerbens van de Waddenvereniging.Het betrouwbaar voorspellen daarvan is volgens de milieuclub essentieel, omdat de bodem van het Werelderfgoed niet meer mag dalen dan door natuurlijke processen kan worden aangevuld.'Als de bodem te snel daalt, verdwijnen de karakteristieke wadplaten, of vallen ze minder lang droog. Dat zet het unieke karakter van dit natuurgebied op het spel.'De NAM wacht met een reactie tot het Staatstoezicht op de Mijnen het rapport heeft beoordeeld. Wel benadrukt het bedrijf dat de gaswinning bij Ameland de laatste dertig jaar geen nadelige effecten heeft gehad op de natuur in de Waddenzee.