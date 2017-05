Woonschepen Comité kan zich niet vinden in nieuwe waterplannen

Het woonschepen comité kan zich niet vinden in de plannen van de gemeente Groningen om 29 schepen uit de Diepenring te verwijderen. Ook denken ze dat het mogelijke verbod op kamerverhuur op het water geen stand gaat houden.

Vorige week ontvouwde het gemeentebestuur die plannen . De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen. De gemeente Groningen wil de stad meer profileren als een stad aan het water. Daarvoor willen ze onder meer de Diepenring grondig aanpakken. Er zou langs de Diepenring meer ruimte moeten komen voor onder meer terrasjes langs het water.Volgens Dirk van Driel, voorzitter van het Woonschepen Comité, is het onnodig om 29 schepen te verwijderen. 'Het zijn er niet meer dan vijf á tien. Als je die verwijdert, dan heb je veel meer ruimte en ben je van de lelijkste boten af.'Het verbod op kamerverhuur op het water vanaf 2023 zal volgens de bewoners van woonschepen ook geen stand houden. 'Je moet het vergelijken met de Schildersbuurt. Als je zegt dat je in die buurt kamerverhuur wil verbieden. Nou, volgens mij ga je dat juridisch nooit redden.'De jongste plannen van de gemeente vindt Van Driel dus helemaal niks. De plannen maken deel uit van een watervisie, van die visie maakt de voorzitter ook gehakt. Hij vindt de plannen onvoldoende onderbouwd.'Het moet terug naar de tekentafel, er moet een echte visie geschreven worden. Het onderdeel wonen op het water moet beter onderzocht worden. Want juist dat onderdeel maakt een belangrijk deel uit van de complete watervisie van de gemeente.'