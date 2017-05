Dodenherdenking live bij RTV Noord

Vandaag, op donderdag 4 mei, zie je de Dodenherdenking in stad Groningen live bij RTV Noord. De uitzending begint om 19.30 uur.

Na de uitzending zenden we twee documentaires uit. 'Arent Levie, een verzwegen familiegeschiedenis' en 'Frits Kroon, onderduiker in Oostwold'. De documentaires zijn gemaakt door Liefke Knol in opdracht van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen. In een apart artikel lees je een uitgebreide beschrijving van beide programma's.Je kan de Dodenherdenking bekijken op TV Noord of via de livestream in dit artikel: