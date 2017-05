Hofman blijft jagen op verhuurder Bulten: 'Wim, hoe lossen we dit op?'

BNN-VARA presentator Tim Hofman heeft een tweede video gepubliceerd over Wim Bulten. Vorige week besteedde het jongerenprogramma BOOS ook al aandacht aan de Groningse verhuurder.

In de video is te zien dat er confetti ligt in het kantoor van Bulten. Bulten vraagt: 'Wie heeft dit gedaan?' Vervolgens is te zien dat Hofman naar binnen wordt gesleurd door Bulten.De uitzending is deel twee van het verhaal van huurder Petra . Zij mocht van Bulten haar spullen in een leegstaande kamer neerzetten, zodat ze die later kon verkopen. Bulten had het plan om de woning te gaan verbouwen in een later stadium. Op een zeker moment verdwenen er echter allerlei spullen van Petra uit de leegstaande kamer. Bulten besloot daarop om eerder te beginnen met de verbouwing.De tweede aflevering is hieronder te zien: