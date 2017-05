Vier jaar cel geëist voor neersteken van echtgenote

Een 55-jarige man uit Uithuizen hangt vier jaar cel en tbs met voorwaarden boven het hoofd, omdat hij geprobeerd heeft zijn vrouw te vermoorden. De man stak vorig jaar mei zijn toenmalige echtgenote zestien keer met een mes.

De vrouw lag op de bank in hun woning in Uithuizen toen ze werd aangevallen . Naast de cel en tbs eiste de officier ook een gebiedsverbod voor de man.Door het gegil van de vrouw werd de 20-jarige zoon gealarmeerd. Die belde de politie. De vrouw had niet alleen steekwonden, maar ook een klaplong.Twee maanden voor dit incident deelde de vrouw mee dat zij na 28 jaar huwelijk wilde scheiden. De man ontplofte en greep haar bij de keel. De vrouw belde toen de politie. Woedend stak de man de vier autobanden van de politiewagen lek.Twee maanden later ging het helemaal mis. De man stak niet alleen zijn vrouw neer, maar hing ook zichzelf op in het schuurtje. Hij werd tijdig door de agenten ontdekt en gereanimeerd. De man lag twee weken in een coma en werd daarna alsnog aangehouden.Deskundigen vinden de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij kampt met diverse stoornissen als autisme, borderline en heeft anti-sociale trekken. Hij wil nauwelijks meewerken aan gesprekken met deskundigen.De man zegt dat hij zich niets meer van het steekincident herinnert. 'Ik zal het gedaan hebben, het spijt mij'.De officier eiste verder dat de man de schade van 600 euro aan de politiewagen moet betalen. De uitspraak van de rechter is over twee weken.