Prijskaartje noodopvang Beerta: COA negen miljoen euro armer

De noodopvang bij Beerta kost het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) minimaal 8,9 miljoen euro. Realisatie van de opvang kostte alleen al zes miljoen euro, maar de opvang ontmantelen kost het COA ook een kleine drie miljoen euro.

Daar komt bij dat de Beertsters destijds zijn overvallen met de komst van de opvanglocatie, de noodopvang nooit optimaal gebruikt is en de kosten nu alleen nog maar verder op kunnen lopen. Een fiasco? 'Als je het zo stelt wel', zegt regiomanager Henk Wolthof van het COA.De reden dat de noodopvang bij Beerta nog niet is ontmanteld, is puur uit kostenoverwegingen, zo erkent Wolthof.Door het laten staan van de opvang schendt het COA de afspraak die met de gemeente Oldambt is gemaakt. De kosten kunnen de komende tijd daardoor nog hoger oplopen. Oldambt dreigt met een dwangsom van 10.000 euro per dag als de opvang niet weg is op 16 juni.De dwangsom kan oplopen tot maximaal 300.000 euro. Maar als de opvang er dan nog altijd staat, dan is de gemeente bereid er nog een schepje bovenop te doen.In september 2015 klopt het COA aan bij het gemeentebestuur van Oldambt. De instroom van vluchtelingen is hoog en het COA is dringend op zoek naar opvangplaatsen. De gemeente Oldambt besluit mee te werken, zodat er meteen een begin kan worden gemaakt met de bouw en de vele vluchtelingen niet meer in sporthallen of tentenkampen hoeven te verblijven.Het loopt allemaal anders. Door Europese aanbestedingsregels kan het COA niet meteen beginnen en duurt het nog tot maart 2016 voordat de eerste vluchtelingen hun onderkomen vinden in Beerta. Tot ergernis van zowel het COA als het gemeentebestuur. Het COA en Oldambt spreken af dat de opvang maximaal een jaar blijft staan.De opvang zit vanaf begin maart 2016 geen moment vol. Er zijn duizend bedden, maar op het hoogtepunt wonen er iets meer dan vijfhonderd mensen. Doorgaans zijn het er niet meer dan een paar honderd. Dat komt door de verminderde instroom van vluchtelingen.De noodopvang staat na een half jaar, in oktober 2016, al weer leeg. De afspraak tussen het COA en Oldambt is: als de laatste asielzoeker weg is, zijn er twee maanden om de opvang te ontmantelen. Het gemeentebestuur van Oldambt is coulant en besluit begin maart aan te houden als einddatum. De opvang moet dus uiterlijk begin mei weg zijn. Dat is niet het geval. Sterker: het COA heeft nog geen planning aangeleverd.Het draagvlak in Beerta verdwijnt door dit hele proces als sneeuw voor de zon. Het dorp werd in september 2015 overvallen met de noodopvang. Het besluit werd in een dag genomen en nu worden de afspraken geschonden. Ook de gemeente Oldambt schrijft in een brief aan het COA dat 'het vertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen'.'Ik vind het ook heel erg vervelend dat wij onze afspraken niet na kunnen komen', zegt COA-regiomanager Wolthof. 'We zouden deze units natuurlijk verhuizen naar de toekomstige azc's aan de Udesweg in Winschoten en naar Heerenveen, maar door de verminderde instroom raakten we beide locaties kwijt.''Op de instroom van vluchtelingen hebben we geen invloed', zegt Wolthof. 'En daar zijn we voor een groot deel wel afhankelijk van. Maar ik snap dat de bewoners daar geen boodschap aan hebben.'Wolthof geeft aan dat het de bedoeling is dat een deel van de noodopvang naar Amsterdam wordt verplaatst. 'We gaan kijken of dat sneller kan. Ik heb alle begrip voor de mensen die daar wonen en de burgemeester van Oldambt. Maar ik snap ook dat drie miljoen euro aan belastinggeld voor het tijdelijk verplaatsen van de units niet de voorkeur heeft.'Oldambt heeft het COA een plek aangeboden waar de units tijdelijk kunnen worden opgeslagen, maar het COA heeft dat aanbod afgewezen. Dan zou de hele operatie mogelijk nog eens drie miljoen euro extra kunnen kosten.Volgende week zit een delegatie van het landelijke COA-bestuur om tafel met burgemeester Pieter Smit van Oldambt. Het COA hoopt de gemeente dan meer duidelijk te kunnen geven. Tot die tijd staat de dwangsom per 16 juni als een paal boven water.