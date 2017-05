Noord Vandaag: Wie vormden de K-groep?

De K-groep is een van de Groningse verzetsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De groep had het hoofdkwartier aan het Martinikerkhof 19 in de Stad, het woonhuis van één van de leden.

