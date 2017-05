Uitslaande brand in flat: bewoner ademt rook in (update)

(Foto: 112 Groningen/Melarno Kraan) (Foto: 112 Groningen/Melarno Kraan)

Aan de Willem de Zwijgerlaan in Winschoten is brand ontstaan in een keuken. Daarbij heeft een bewoner rook ingeademd. Diegene wordt nagekeken door ambulancepersoneel.

Het gaat volgens de brandweerwoordvoerder om een uitslaande brand in de keuken van een woning op de vierde woonlaag.



Alle woningen op de etage waar de brand woedt, zijn ontruimd.

Door: RTV Noord