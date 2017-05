Koeman wil niets weten van eventuele overstap naar FC Barcelona

(Foto: Ronnie Macdonald/ Flickr CC)

Ronald Koeman dient zijn contract van drie jaar bij Everton uit. Hiermee drukte de Groninger donderdag de geruchten over een overstap naar FC Barcelona de kop in.

'Ik heb het enorm naar mijn zin hier', aldus Koeman. 'Nu al kijk ik uit naar het volgende seizoen. Everton is bezig met een groot project en ik ben daar onderdeel van. Het is uitgesloten dat ik hier vertrek voordat mijn contract is afgelopen.'



Terug op het oude nest?

De huidige Barcelona-coach Luis Enrique vertrekt na dit seizoen. Spaanse media noemen Koeman als mogelijke opvolger bij de club, die hij 25 jaar geleden naar de triomf in de Champions League (Europa Cup 1) schoot.

Door: RTV Noord Correctie melden