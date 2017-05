Jaar cel voor 'vriend van de familie' die twee zusjes misbruikte

(Foto: RTV Noord (archief))

Een 38-jarige Groninger wacht één jaar cel Hij misbruikte twee minderjarige zusjes en op zijn computer werd kinderporno gevonden.

De man was vriend van de ouders van de slachtoffers. De zusjes waren vier en zes jaar oud toen zij werden misbruikt. De man paste op de meisjes.



'Niets vertellen'

Van de man mochten de meisjes niets vertellen over deze handelingen. Toch vertelde de jongste aan een oudere broer wat hen overkwam.



Man wil niet meewerken

De man wil niet meewerken aan een onderzoek. Volgens de rechter geeft de hij sociaal wenselijke antwoorden en vertoont hij ontwijkend gedrag.



Naast de celstraf moet hij de slachtoffers in totaal 2500 euro betalen. De straf en schadevergoeding zijn gelijk aan de eis van twee weken geleden.



Mocht hij nogmaals een strafbaar feit plegen, dan wordt zijn celstraf met een half jaar verlengd.

Door: RTV Noord