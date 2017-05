Twintig maanden cel voor pogingen afpersing

Een 39-jarige man uit Winschoten is voor twee pogingen tot afpersing veroordeeld tot twintig maanden cel. Het Openbaar Ministerie had naast de straf ook opname in een kliniek geëist en een drugsverbod.

Geld verschuldigd

De man sprak op zes januari in Winschoten een voorbijganger aan op straat, en zei dat de voorbijganger nog geld aan de Winschoter verschuldigd was. Hij liet daarbij een mes zien, maar kreeg geen geld.



Wandelend stel

Later probeerde hij geld af te troggelen van een wandelend stel. Daarbij prikte hij met een mes in de jas van de man. Ook zij hebben de man geen geld gegeven.



Politie

Een getuige belde de politie. De Winschoter liep weg en gooide het mes in een plantenbak. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het mes is later teruggevonden.



De man moet 100 euro betalen als schadevergoeding voor de jas.

Door: RTV Noord