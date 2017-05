Gewelddadige overvallers van bejaarde man krijgen vijf jaar cel

Twee mannen hebben vijf jaar celstraf gekregen voor het overvallen en mishandelen van een 77-jarige Stadjer. Ook hebben de Zuidlaarder (36) en Groninger (35) een auto gestolen en in brand hebben gestoken.

De overval vond in oktober van vorig jaar plaats in een woning aan de Verweystraat in Groningen. Het slachtoffer zat 's nachts in de woonkamer een boek te lezen toen hij glasgerinkel hoorde.Hij ging kijken en zag een man door het raam klimmen. De overvaller duwde hem de kamer in en sloeg het slachtoffer. Ook een tweede man kwam door het raam naar binnen.Uit de broekzak van de man haalden de overvallers ruim achthonderd euro. Het slachtoffer brak zijn neus, kaak en jukbeen.Tegen de mannen is twee weken geleden vier jaar cel geëist, maar omdat ze beiden nog in een proeftijd van eerder opgelegde straffen zitten, komt de straf uit op vijf jaar.