Schadeteam CVW aan de kant gezet na berichtgeving RTV Noord

De directie van het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft met onmiddellijke ingang het team van adviseurs voor een nieuw schadeprotocol aan de kant gezet.

Aanleiding is het uitlekken van een interne mail via RTV Noord. Daaruit blijkt dat de projectleider schade opnieuw in zee wil met het omstreden bureau Witteveen+Bos.Na dreigende berichtgeving hierover van RTV Noord heeft de directie direct maatregelen genomen. Eerder al liet Nationaal Coörindator Groningen (NCG) weten zich te distantiëren van de inhoud van de mail. Ook maakte hij direct zijn ongenoegen kenbaar bij het schadebedrijf in Appingedam.Alders kan dit soort discussie op dit moment slecht gebruiken. Het overleg met de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad komt net weer heel voorzichtigjes op gang. Eerder hadden beide organisaties zich daar uit teruggetrokken.Het CVW zegt in een reactie kennis te hebben genomen van de mail interne mail over het nieuwe schadeproces: 'De directie herkent zich hier totaal niet in en neemt nadrukkelijk afstand van de inhoud.'Algemeen directeur Peter Kruyt wijst er in een verklaring op dat met de NCG afspraken zijn gemaakt over de betrokkenheid van het CVW bij de uitvoering van het schadeprotocol.'Uit deze mail spreekt vooringenomenheid en dat is schadelijk voor het proces. Juist in dit stadium mag – aan de voorkant van het proces – van CVW terughoudendheid, neutraliteit en volledige objectiviteit worden verwacht. Er is een proces in ontwikkeling waarin het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak absoluut noodzakelijk is.''Daarom heeft de CVW-directie besloten om met onmiddellijke ingang het huidige team te vervangen, zo is donderdagavond meegedeeld aan de NCG', laat Kruyt in zijn verklaring weten.