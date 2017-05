Eis: anderhalf jaar cel voor vijf inbraken

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet een 23-jarige Stadjer anderhalf jaar de cel in voor vijf woninginbraken in Appingedam en Groningen.

Ook is een half jaar voorwaardelijke celstraf tegen hem geëist. De inbraken vonden eind november vorig jaar plaats.



Sieraden en een e-bike

Hij stal onder andere sieraden, laptops, merkkleding, camera's en een e-bike. Hij werd kort na twee inbraken in woningen aan de Koninginnelaan en Ripperdastraat in Appingedam aangehouden. In zijn auto lagen gestolen spullen en inbrekersgereedschap.



Toen de rechercheurs de zaak verder onderzochten kwamen ze uit op een woning aan het Damsterdiep in Groningen. Daar woonde de vriendin van de verdachte. In het huis stond onder andere de gestolen fiets.



Doorverkopen via Facebook

Volgens de man had hij die op internet voor zijn vriendin gekocht, maar die beviel haar niet. Daarom probeerde hij die weer door te verkopen via Facebook. De man bekende alleen de diefstal van een laptop uit een woning aan de Jensemaheerd in Groningen. De overige inbraken ontkent hij.



De man is een bekende van justitie. Hij is eerder onder meer veroordeeld voor een overval.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden