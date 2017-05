Bezorger herdenkt en laat zijn pizza's twee minuten voor wat het is

Daar staat 'ie op het Zuiderdiep: armen over elkaar en de bezorgfiets naast zich. De Groningse pizzakoerier die twee minuten stilte in acht neemt tijdens de Dodenherdenking staat landelijk symbool voor het herdenken.

'Zuiderdiep? Dat is ons gebied', zegt Bram namens de pizzeria in de Poelestraat. De foto werd binnen een half uur duizenden keren gedeeld op Facebook, Twitter en Instagram.'Dit is van tevoren afgesproken met onze bezorgers. Er is gezegd: wanneer het acht uur is, moeten jullie afstappen en stil zijn.'De reacties zijn lovend. 'Wat een ontroerende foto dit', reageert Annemieke via Twitter. Ze krijgt bijval van velen, waaronder Maartensius. 'Wat een held! Respect voor die gast! Als er een nobelprijs was voor respect, dan wist ik het wel.'