Duo krijgt celstraf voor beroven van autistische man

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 36-jarige Stadjer moet twintig maanden de cel in voor het beroven van een autistische man.

Een 50-jarige plaatsgenoot hielp mee bij de beroving en krijgt anderhalf jaar cel. Daarvan is een half jaar voorwaardelijk.



De autistische man is in januari dit jaar beroofd van zijn scooter, laptop en geld. Hij werd door het duo gevolgd toen hij afstapte van zijn scooter en zijn huis in ging. De twee rovers gingen hem achterna en rukten de bril van zijn gezicht en bedreigden hem.



Geld pinnen

De volgende ochtend keerden ze terug bij de man en dwongen ze hem geld op te nemen bij een pinautomaat. Van dat geld kocht het duo drugs.



Camerabeelden

Het duo ontkende, maar de gestolen spullen lagen in het huis van één van de mannen en er zijn bewakingsbeelden van het pinnen.



De 36-jarige Stadjer heeft een uitgebreid strafblad en staat in Noord-Brabant en Zeeland bekend als veelpleger.

Door: RTV Noord Correctie melden