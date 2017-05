Vleermuizenwerkgroep niet blij met 'miezerige boompjes' en metalen rijplaten

(Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

De Julianavijver is de Vleermuizenwerkgroep een doorn in het oog. Volgens Klarissa Nienhuys is de natuur ver te zoeken vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.





Nieuwe bomen

In januari voerde de werkgroep een discussie met onder andere de aannemer. Inzet was compensatie voor het kappen van een aantal bomen. 'De afspraak was dat ze op tijd een aantal bomen terug zouden zetten.'



'Nog steeds miezerige boompjes'

En dat is volgens Nienhuys niet het geval. 'Want vleermuizen worden half maart al wakker en dan gaan ze eten zoeken. De nieuwe bomen staan er eindelijk, maar het zijn nog steeds miezerige boompjes. Het gaat een jaar duren tot ze echt potentieel hebben.'



'Redden wat er te redden valt'

Een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie zou voor de vleermuizen al een grote stap vooruit zijn. 'Het moet weer een mooi groen park worden waar insecten graag willen zijn. Zodat de vleermuizen de insecten kunnen opeten.'



Lees ook:

- Ingepakte bouwput moet vleermuizen hun rust gunnen

- Dossier: Zuidelijke Ringweg: de files, werkzaamheden en veranderingen

- Oud kanaal duikt op bij aanleg tunnel

- Vleermuizenwerkgroep Groningen wil compensatie voor gekapte bomen Helperzoom 'Een gewone burger zou denken dat dit een bouwplaats is. Er liggen 25 à 30 enorme buizen, er staan vier metalen containers en op de grond liggen honderd metalen platen.' Alles behalve ideaal voor vleermuizen, stelt Nienhuys.In januari voerde de werkgroep een discussie met onder andere de aannemer. Inzet was compensatie voor het kappen van een aantal bomen. 'De afspraak was dat ze op tijd een aantal bomen terug zouden zetten.'En dat is volgens Nienhuys niet het geval. 'Want vleermuizen worden half maart al wakker en dan gaan ze eten zoeken. De nieuwe bomen staan er eindelijk, maar het zijn nog steeds miezerige boompjes. Het gaat een jaar duren tot ze echt potentieel hebben.'Een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie zou voor de vleermuizen al een grote stap vooruit zijn. 'Het moet weer een mooi groen park worden waar insecten graag willen zijn. Zodat de vleermuizen de insecten kunnen opeten.'

Door: RTV Noord Correctie melden