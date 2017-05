Goochelaar Ben Ali Libi krijgt een gedenkteken

Als ook de laatste hordes succesvol worden genomen, krijgt de Joodse goochelaar Ben Ali Libi een gedenkteken in zijn geboortestad Groningen. Op de hoek van het Zuiderdiep en de Ruiterstraat.

Douwe van der Bijl is een van de initiatiefnemers voor het gedenkteken. Willem Wilmink maakte ooit een gedicht over de goochelaar. Een tijdje geleden kwamen Van der Bijl en voormalig stadsdichter Kasper Peters er via een documentaire achter dat hij een Groninger was.Het gedenkteken had in eerste instantie de Kleine Haddingerstraat als beoogde plek, omdat Ben Ali Libi daar geboren zou zijn. Stadshistoricus Beno Hofman onderzocht dit een oordeelde anders.Vandaar dat het gedenkteken nu ergens anders komt. Van der Bijl: 'Op de muur richting de fietsenkelder van de bioscoop. Een gedenkteken met een regel uit het gedicht met daaronder twee kleinere plaquettes. Eentje geeft informatie over Michel Velleman, zoals Ben Ali Libi echt heette, en de andere geeft het gedicht weer en informatie over Willem Wilmink.'De bioscoop heeft inmiddels goedkeuring gegeven om de goochelaar te eren op de gevel. Enkel een omgevingsvergunning van de gemeente en de financiering staan de plaquettes nog in de weg.Mensen die een donatie willen doen, kunnen zich melden bij Van der Bijl via douwevdbijl@gmail.com. 'Als alles rond is, hopelijk voor de zomervakantie, kunnen we het geheel onthullen.'Bekijk hier het gedicht van Willem Wilmink voorgedragen door Joost Prinsen: