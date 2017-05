Deel Winschoten getroffen door stroomstoring

De zoektocht naar het euvel. (Foto: 112 Groningen/Jeroen Bos)

Een deel van het centrum Winschoten is donderdag aan het eind van de avond getroffen door een stroomstoring. Onder andere de Oranjestraat, Marktplein en De Venne hebben geen electriciteit meer.

In totaal gaat het volgens een woordvoerder van Enexis om bijna 700 huishoudens. Bij onder meer een tankstation en het gemeentehuis gingen de alarmen af. Die zijn vermoedelijk door de stroomstoring geactiveerd.



Monteurs proberen de storing te verhelpen. Hoe de storing is ontstaan en hoe lang het nog gaat duren, is niet bekend.

