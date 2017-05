Bevrijdingsestafette: 'Trots dat ik hier mee mag lopen'

Zo'n dertig atleten van loopgroep de Eemsmond Runners vertrokken vrijdagochtend voor een uitdagende tocht. Met het bevrijdingsvuur doen ze vrijdag al rennend alle dorpen van de gemeente aan.

Het is de zesde keer dat de loopgroep een estafette houdt met het bevrijdingsvuur. Wel is nieuw dat ze dit jaar alleen binnen de gemeente Eemsmond rennen. Drie keer eerder vertrokken ze vanuit Groningen, de andere twee keer uit Wageningen. Daar werd rond middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken.Het startschot was om 8 uur in Uithuizermeeden. Onderweg doen de lopers bijna twintig plaatsen aan waar vredesduiven worden opgelaten.De eerste stop is bij het Wellington-monument bij Noordkaap. Een pittig stuk om te lopen. 'We gaan recht tegen de wind in. Maar ja, dat weet je. Het waait hier altijd wel', zegt één van de lopers.Hij is er trots op dat hij mee mag lopen in de bevrijdingsestafette. 'Zo voelt het wel. Vrijheid is voor mij het hardlopen. Dat is dat kan doen waar ik wil, wanneer ik wil en met wie.'Als alles volgens planning verloopt, finishen de lopers na een tocht van zo'n 70 kilometer rond 17 uur weer in Uithuizermeeden.