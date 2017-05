Opnieuw stroomstoring in Winschoten

Een deel van het centrum van Winschoten heeft op dit moment opnieuw last van een stroomstoring.

Donderdagavond laat zaten zo'n 700 huishoudens ook zonder elektriciteit. Die stroomstoring was rond half 3 's nachts verholpen.Wanneer deze storing voorbij is is nog niet bekend. Medewerkers van Enexis zijn daar druk mee bezig.