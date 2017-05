Blijft FC Groningen meedoen voor Europees voetbal?

(Foto: JK Beeld)

De eredivisie loopt tegen het einde en FC Groningen speelt zondag zijn laatste thuiswedstrijd tegen PSV. Voor de FC betekent het erop of eronder.

FC Groningen is samen met Heracles Almelo verwikkeld in de strijd om plek negen. Deze plek biedt een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. Heracles staat momenteel op die negende plek met 40 punten. FC Groningen heeft één punt minder en staat op de tiende plaats. Wel heeft Groningen een beter doelsaldo.



PSV

Voor PSV, de nummer drie van de Eredivisie, lijkt het een jaar te worden zonder succes. Feyenoord is bij winst op Excelsior verzekerd van de landstitel en Ajax lijkt af te stevenen op de tweede plaats.



Het is alweer even geleden dat FC Groningen thuis wist te winnen van PSV. Op 20 oktober 2013 was de eindstand destijds 1-0. De eerdere ontmoeting dit seizoen eindigde in Eindhoven in 0-0.



Afscheid

FC Groningen neemt na afloop van de wedstrijd afscheid van een vijftal spelers en keeperstrainer Sierd van der Berg (48). Tom Hiariej (28) neemt na negentien jaar afscheid en Stefan van der Lei vertrekt na twaalf seizoenen uit Groningen. Daarnaast worden Desevio Payne (21), Hedwiger Maduro (32) en Jason Davidson (25) bedankt voor hun diensten.



FC Groningen Live

De aftrap van FC Groningen-PSV is zondag om 14.30 uur. Het duel is live te volgen via Radio Noord en in het liveblog op onze site en app.



Deze elf spelers staan waarschijnlijk in de basis:

Padt; Hiariej, Memisevic, Van Nieff, Davidson; Drost, Jenssen, Bacuna, Idrissi; Mahi, Linssen.

Door: RTV Noord Correctie melden