Lopend Vuur: Liever vrij op 5 mei dan op 2e pinksterdag

(Foto: Rob van Hilten/ Flickr CC)

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is vrij. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek is gebleken dat veel Nederlanders voorstander zijn om van 5 mei standaard een vrije dag te maken.







Veel werkgevers staan echter niet te springen, want het zou te duur zijn. De schattingen lopen op tot 1 miljard euro. Om de kosten te drukken, stelt D66 voor om een christelijke feestdag in te ruilen voor Bevrijdingsdag, zoals 2e Pinksterdag.

