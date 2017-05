Brand na gaslekkage bij woning (update)

(Foto: 112Groningen/Robert van der Veen)

Bij een woning aan de Polluxstraat in Zuidhorn is vrijdagochtend een gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden. Daarbij is brand uitgebroken.





Na een klein uur was de situatie onder controle.



De brandende gasleiding lag vlak tegen de woning aan. De brandweer probeerde de schade aan het huis zoveel mogelijk te beperken. Netbeheerder Enexis heeft ondertussen het gas afgesloten, waardoor het vuur vanzelf uitging.Na een klein uur was de situatie onder controle.

Door: RTV Noord Correctie melden