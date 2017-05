Domino's: 'Bezorger dacht dat hij iets heel normaals deed'

'Je kan niet anders dan verbaasd zijn.' Dat zegt André ten Wolde, algemeen directeur van Domino's Nederland en België.

Hij reageert daarmee op de massale aandacht voor een pizzabezorger van het concern die donderdagavond op het Zuiderdiep naast zijn fiets stond tijdens de Dodenherdenking.De foto van de bezorger werd duizenden keren gedeeld op sociale media. 'De bezorger in kwestie had zelf idee dat hij iets heel normaals deed', vertelt Ten Wolde. Het bedrijf maakt de naam van de bezorger niet bekend.Het filiaal aan de Poelestraat in de stad werd vlak nadat de foto online kwam overspoeld met telefoontjes. 'Ik dacht, wat gebeurt er nu? Ik heb de medewerkers uiteindelijk maar gezegd dat ze naar mij moesten doorverwijzen. Er kwamen verzoeken van allerlei media. Dat ontstaat spontaan, we konden ons hier niet op voorbereiden', zegt Ten Wolde.Overigens vindt de directeur deze aandacht 'meer dan prettig'. Al is het niet uitzonderlijk dat zijn medewerkers dit tijdens Dodenherdenking doen. 'We geven instructies om rekening te houden met de herdenking. Wacht even met vertrekken, en als je onderweg bent, sta dan stil om acht uur.'De bezorger in kwestie was met een elektrische fiets op pad. 'Die heeft een gps-tracker, dus we hadden in theorie kunnen kijken of hij daadwerkelijk stilstond. Maar zover gaan we niet. Het is geen stok om mee te slaan.'