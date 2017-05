'Kippenvelmoment': applaus voor de vrede in het Bevrijdingsbos

Een minuutlang klonk er vrijdagochtend applaus in het Bevrijdingsbos in Groningen. Een applaus voor de vrede.

Het idee komt van het bestuur van het stichting Bevrijdingsbos. 'We wilden iets bijzonders doen zonder dat het meteen duizenden euro's kost. Dit was een mooie oplossing', zegt voorzitter John van der Woude.Hij spreekt zelf over een 'kippenvelmoment' tijdens het applaus. 'Het was heel bijzonder.'Ook de ambassadeur van Canada in Nederland, Sabine Nolke, was bij de viering van bevrijdingsdag in het bos aanwezig. 'Het was heel mooi. Ik ben onder de indruk van de manier waarop de herinneringen hier levend worden gehouden', vertelt ze na afloop.In het bos werden vredesduiven opgelaten, bomen geplant en toespraken gehouden. Het orkest van de politie Noord-Nederland verzorgde bovendien een optreden in het bos.