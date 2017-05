'De NAM kan schadeclaims voorkomen door met ons in gesprek te gaan'

'We gaan gewoon door met het verzamelen en indienen van alle schadeclaims voor immateriële schade, maar de NAM kan dat voorkomen door met ons in gesprek te gaan.' Dat is de reactie van Pieter Huitema, advocaat van 127 aardbevingsgedupeerden, op het hoger beroep van de NAM.

Vrijdagmiddag maakte het gasconcern bekend dat het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter in Assen dat het bedrijf aansprakelijk is voor de immateriële schade door aardbevingen.'Dat was te verwachten', vervolgt Huitema. 'We hielden er al rekening mee, want het belang van de NAM is gewoon heel erg groot'.Maar de advocaat denkt niet dat het hoger beroep van de NAM veel kans maakt: 'De uitspraak van de rechtbank is erg helder. De rechter heeft heel goed uitgelegd hoe het allemaal is ontstaan. Nu bagatelliseert de NAM het probleem van veel Groningers weer.De Haan heeft nog geen schadeclaims namens zijn gedupeerden ingediend: 'We zijn alle mensen aan het verzamelen die voldoen aan de criteria van de uitspraak. In theorie valt zo'n beetje de hele provincie Groningen daaronder.'Groningers die last hebben van immateriële schade hoeven volgens De Haan niet bang te zijn dat de NAM de zaak nu vertraagt: 'Deze uitspraak is 'uitvoerbaar bij voorraad verklaard'. Dat betekent dat het vonnis moet worden nagekomen, ook als er hoger beroep is aangetekend. Tot de rechter een uitspraak doet in het hoger beroep geldt het vonnis gewoon. We gaan dus door met het verzamelen van alle schadeclaims'.De Haan herhaalt zijn oproep aan de NAM om met hem en de gedupeerden in gesprek te gaan en tot een collectieve regeling te komen. ' Deze zaak leent zich bij uitstek tot zo'n regeling ', besluit De Haan.Vrijdagmiddag maakte de NAM bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in Assen dat het bedrijf aansprakelijk is voor immateriële schade door aardbevingen. 'Wij zijn het principieel niet eens met deze uitkomst en gaan daarom in hoger beroep', aldus de NAM.Het gasconcern wil dat de rechter duidelijkheid geeft over de uitspraak en benadrukt dat het niet de aansprakelijkheid in alle gevallen betwist: 'Als wij aansprakelijk zijn, betalen we gewoon', zegt een woordvoerder.