N33 korte tijd dicht na ongeluk

(Foto: Van Oost Media)

De N33 bij Meeden is vrijdagavond korte tijd dicht geweest na een ongeluk. Door nog onbekende oorzaak knalde een auto op de vangrail waardoor het verkeer stil kwam te liggen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Meeden in de richting Zuidbroek. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.



Volgens de Verkeers Informatiedienst is de weg weer open.

Door: RTV Noord Correctie melden