Gevaarlijke stof ontdekt na explosie; woningen ontruimd (update)

Aan het Voormalig Klein Poortje in Stad is zaterdagochtend vroeg een gevaarlijke stof gevonden. Drie woningen en twee woonboten waren ontruimd. De 21 bewoners werden elders opgevangen.

Rond 1 uur vrijdagnacht kreeg de politie een melding dat er een explosie was geweest op een braakliggend terrein aan de Oude Roodehaansterweg, verderop in de stad. Daarbij is een 38-jarige man uit Groningen opgepakt.



EOD

De politie doorzocht na zijn arrestatie de woning van de man aan het Voor het Voormalig Klein Poortje. Daar vonden ze een aantal stoffen.



De explosievenopruimingsdienst (eod) is aanwezig. Die concludeerde dat de stoffen geen direct gevaar vormen voor de omgeving. De politie neemt het onderzoek daarom over.



Er wordt ook strafrechtelijk onderzoek gedaan in de woning. Pas als dat klaar is, mogen de bewoners weer terug naar huis.

