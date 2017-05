Pekela eist tonnen van het COA

De gemeente Pekela wil geld zien van het COA. Na het besluit om het plaatselijke azc te sluiten, wil Pekela de instantie wel aan het contract houden.

Dat loopt tot halverwege 2020. Hierin staan onder meer de huuropbrengsten voor de gemeente. 'Dat alleen al is zo'n twee ton per jaar', vertelt burgemeester Jaap Kuin.Hij is nog steeds niet te spreken over de manier waarop het COA bekend heeft gemaakt dat het azc in Pekela dichtgaat.'We zijn in ons hemd gezet. De toon van het gesprek was dusdanig, dat we besloten hebben om het direct op deze juridische manier aan te pakken.'Kuin wil dat het COA de contractuele verplichtingen nakomt. En daarmee de inkomsten voor de gemeente garandeert. 'Het gaat niet alleen om de huur van de grond. We hebben ook extra personeel ingehuurd. Al met al loopt dat bedrag wel tegen de miljoen', schat hij in. Het precieze bedrag wordt nog berekend.Eerder deze week sloeg ook Oldambt al met de juridische vuist op tafel richting het COA. De gemeente dreigt met dwangsommen, als het COA niet snel iets doet aan de noodopvang in Beerta.De afspraak was dat de vluchtelingen in maart allemaal vertrokken zouden zijn. Drie maanden later, op 2 mei, moest het terrein weer leeg worden opgeleverd. Dat is tot nu toe niet gebeurd. De dwangsom gaat in op 17 juni en bedraagt 10.000 euro per dag, tot een maximum van 300.000 euro.