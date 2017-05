Column: In de baas zijn tijd

Kantoortuinen, ‘werkvloeren’, fabriekshallen en magazijnen worden bevolkt door lijntrekkers die schaamteloos met hun krantje naar de wc gaan, kletsen bij de koffieautomaat, buiten gaan roken of ‘even’ met hun zieke moeder bellen. Allemaal in de baas zijn tijd.

Als die baas zich zou realiseren wat er allemaal in zijn tijd gebeurde, zou hij ’s nachts schreeuwend wakker worden en al gauw overspannen thuis zitten. En dat is óók in de baas zijn tijd. Gelukkig voor hem dat de rechter afgelopen week een eerste stokje stak voor dat gelummel. In Winschoten begint de victorie, bij Rensel Metaal, dat al twee jaar personeel inhuurt van werkvoorzieningsschap Synergon. De ruim tachtig werknemers waren hun hele leven al gewend twee keer veertien minuten per dag koffiepauze te nemen (en daarna natuurlijk lekker roken en naar de pot) in de baas zijn tijd. Bij hun nieuwe baas mocht dat ineens niet meer. De rechter kwam eraan te pas en die stelt vast dat doorbetaalde pauzes niet in de cao staan. De koffiedrinkers moeten gewoon 28 minuten langer lassen.



Dit is natuurlijk nog maar het begin. Want kijkt u maandag maar eens om u heen wie er allemaal ijverig zit te werken en wie niet. Observeer eens een uurtje uw collega, met een stopwatch erbij. Neuspulkje wegschieten, rug krabben, een koude varkenspoot eten, iets overbodigs zeggen over het kampioenschap van Feyenoord, doekje ophalen want iets gemorst, uit het raam staren… Nog voor tienen hebt u zijn eerste onproductieve veertien minuten waarschijnlijk al bij elkaar geklokt. Het is echt een wonder dat de economie in dit land nog draait. Denk je als werkgever het maximale uit je arbeider te trekken, blijken er in de bedrijfscultuur nog enorme luchtbellen te zitten die eruit geperst kunnen worden.



Voor mensen die buiten werken, is het nóg makkelijker om de lijn te trekken. Even een peuk roken is zo gebeurd. Beetje op je schoffel leunen of gewoon ff chillen. Zelfs de opgejaagde loonslaafjes die op hun brommers pizza’s bezorgen, vinden altijd wel een gaatje. Soms krijgen ze dat gaatje zelfs gratis aangeboden, zoals de twee minuten stilte op 4 mei. Dan moeten ze van hun baas even stilstaan. En zo kon afgelopen donderdag in de stad een trouwhartige pizzabezorger worden waargenomen die heel zoet naast zijn elektrische fiets langzaam van 120 naar nul stond te tellen. Of misschien dacht hij ook wel aan artisjokkenhartjes, of aan zijn komende wiskundeproefwerk.



Die foto van hem daar op het Zuiderdiep, die ging rondzingen op sociale media, werd door sommigen hét beeld van de Dodenherdenking genoemd. Het is inderdaad weer eens wat anders dan kijken naar onze koning op de Dam, die misschien ook alleen maar langzaam van 120 naar nul staat te tellen. De bewuste foto krijgt nog eens de ‘iconische’ status van het naakte meisje Kim Phuc dat wegrent voor een napalmbombardement, de vlag die op de Rijksdag werd geplant of de opwaaiende jurk van Marilyn Monroe.



Wat zegt die foto ons? Dat het ook in ons volgeperste programma noodzakelijk is om af en toe even stil te staan. Leegte toe te laten, omdat die net zo onmisbaar is als de vulling. Nu en dan een paar minuten uittrekken voor staren, kletsen en, jawel, een kopje koffie. Zelfs als dat optelt tot 28 minuten kan dat best in de baas zijn tijd.



Willem van Reijendam

Door: RTV Noord Correctie melden