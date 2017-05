Actie tegen NAM tijdens Dag van de Garnaal

Een groep Groningers voert zaterdag actie tegen de gaswinning op de Dag van de Garnaal in Lauwersoog.

De NAM is zaterdag in Lauwersoog om voorlichting te geven over de gaswinning onder de Waddenzee. Dat gebeurt vanuit de havenplaats.De actievoerders laten weten 'te willen helpen met de voorlichting'. Het gaat om leden van de Groninger Bodem Beweging, Houd Groningen Overeind, Laat Groningen Niet Zakken en verontruste inwoners van de provincie.'Dat zal best heel veel werk zijn als alle 30.000 verwachte bezoekers langs komen bij de kraam. Wij bieden daarom graag onze hulp aan om met een groep vrijwilligers uit Groningen voorlichting over de gevolgen van de gaswinning te geven. Wij hebben daar immers veel ervaring mee omdat we er dagelijks mee te maken hebben. We zijn met een groot team in staat mensen uit de eerste hand in te lichten over wat hun te wachten staat', zo schrijven ze in de aankondiging.De Groningers wijzen daarbij ook naar de Waddenvereniging. Die meldde deze week naar aanleiding van NAM-onderzoek dat de effecten van bodemdaling door de gaswinning heel onzeker zijn 'Uit recent onderzoek van de NAM blijkt dat de voorspelling van de bodemdaling zeer onzeker is en het na stopzetten van de productie decennia kan duren voordat de bodemdaling stopt', aldus de Waddenvereniging.