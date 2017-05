Komt de beste docent Nederlands uit Siddeburen?

Docente Didy Pijpker van het Eemsdeltacollege in Siddeburen staat in de finale van de verkiezing voor Beste Leraar Nederlands 2017 van Nederland en België.

Het is de vierde keer dat de verkiezing wordt georganiseerd en is een initiatief van De Taalstaat, het radioprogramma van Frits Spits.Pijpker neemt het op tegen Henk ter Haar van de gereformeerde scholengemeenschap Guido in Arnhem en Tamara Stojakovic van het Atheneum MXM in het Belgische Merksum.De jury maakte de finalisten zaterdag bekend. Die jury bestaat uit lerares Trudy Coenen, hoogleraar Peter-Arno Coppen en de Vlaamse emeritus-hoogleraar Frans Daems.Onderwijsorganisaties in Nederland en België ondersteunen de verkiezing, net als mede-organisator Onze Taal en dit jaar ook de VRT.De komende tijd kan er op de finalisten worden gestemd . Onderwijsminister Jet Bussemaker maakt op zaterdag 20 mei in De Taalstaat de winnaar bekend.