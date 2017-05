Zijn sterfdatum staat op de steen, maar hij is nog springlevend

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) Kees Geut bij de betreffende grafsteen (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Een bijzonder verhaal schuilt er achter één van de grafzerken op de begraafplaats in Middelstum. Op de steen staat de naam en sterfdatum van Roef Rustema. Maar hij is nog springlevend.

'Dat moet eigenlijk niet kunnen. Maar ja, hij heeft het bordje zelf op de steen geplakt. Al zal er te zijner tijd nog wel een bordje op moeten', zegt Kees Geut van de Historische Vereniging Middelstum.



28 augustus 2015

Hoe het precies zit? In 2012 overleed de vrouw van Rustema, Ida Ilona. Op de grafsteen zette hij echter niet alleen haar geboorte- en sterfdatum, maar ook die van hemzelf: 28 augustus 2015.



'Ik heb hem wel eens gevraagd waarom, maar heb nooit echt antwoord gekregen', zegt Geut. 'Hij zei alleen ooit: ik heb het uiteindelijk zelf in de hand.'



Springlevend

Toch is Rustema al bijna twee jaar 'over tijd'. Geut: 'Hij is nog springlevend en woont tegenwoordig in Nordhorn, Duitsland.'



De Historische vereniging vindt de actie van Rustema eigenlijk niet door de beugel kunnen. 'Het is te gek voor woorden. Als hij hier ooit nog eens komt, zullen we het er wel eens over hebben', besluit Geut.

Door: RTV Noord Correctie melden